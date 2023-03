Bastia : l'archiconfrérie de Saint-Joseph s'active avant l'organisation des célébrations du 19 mars

Chaque année, le jour de la Saint-Joseph, les célébrations s’enchaînent du lever au coucher du soleil. Messes, rencontres, procession… Le 19 mars est toujours marqué, à Bastia, par un engouement populaire massif. Ce week-end, il devrait même être amplifié par l’arrivée sur l’île du cardinal Mamberti, figure importante de l’Église catholique, qui viendra présider une partie des célébrations données en l’honneur de l’un des saints patrons de la ville. « C’est un émissaire du pape, pour nous, c’est extrêmement important », se projette Joseph Gandolfi, le président de l'archiconfrérie de Saint-Joseph, qui organise les festivités. « En plus, ça tombe un dimanche, donc il va sûrement y avoir plus de monde que d’habitude. Ça va être une journée mémorable. »



Pour que le rendu soit à la hauteur des espérances, la confrérie est à l’œuvre depuis un mois, et s’attelle, dans l’ombre, à des tâches logistiques et administratives. Entretien de l’église et de ses abords, mise en place des lieux, contact avec les fournisseurs… « Tout le monde parle des panzarotti, mais il faut bien les commander, négocier les prix et s’organiser ! Ce n’est rien d’exceptionnel, mais il y a beaucoup de choses à faire », explique Joseph Gandolfi. « Le secret, c’est tout simplement l’implication des confrères. Il y a 60 personnes qui ne comptent pas leur temps pour que tout soit parfait. »