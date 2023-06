Bastia : journée de l‘engagement avec OPRA

Le pôle insertion professionnelle où on peut trouver entre autres une plate-forme mobilité et une auto-école associative, le pôle insertion sociale qui vise à réduire l’isolement et l’exclusion avec des ateliers de vie quotidienne dans la recyclerie ou le FabLab et la boutique solidaire et e pôle animation jeunesse avec des activités pour les jeunes de 6 à 17 ans.

L’association Opra, née de la fusion de trois associations présentes dans les quartiers sud de Bastia, vit avec le quartier depuis 30 ans et compte environ 300 adhérents chaque année. Elle axe ses actions à travers trois grands pôles.Récemment l’association a étendu son champ d’action en répondant à trois projets innovants Télémaque, un suivi de mentorat de la cinquième à la terminale, Opraventura, qui permet à un groupe de se qualifier et acquérir des compétences en audiovisuel et promotion du service civique qui permet à des jeunes de découvrir le dispositif de volontariat.« Grâce à notre chargée de mission jeune, recrutée en juin 2022, aux financements de la prestation jeunes de la CAF de Haute-Corse et du poste FONJEP jeune, nous avons pu développer davantage d’action auprès des 12/25 ans » souligne Françoise Huguet, directrice de OPRA.« On a ainsi pu répondre à l’appel à projets Promotion du service civique de la DRAJES et notre plan d’actions proposé a été retenu ».L’un des axes de ce plan d’action a été de mettre en place une journée qui rassemble les jeunes autour du thème de l’engagement. « Si de nombreux dispositifs existent, ils ne sont pas tous connus des jeunes comme le Service Civique, le Service National Universel, les cadets de la gendarmerie, les Jeunes pompiers volontaires par exemple. Le but de cette journée était de faire connaître ces dispositifs au travers d’animations ludiques »Tout au long de cette journée les animations se sont succédée avec Escape game, parcours sportif, rencontres avec les cadets de la gendarmerie, les jeunes pompiers, le Secours Populaire, l’Association Un vélo, Une vie… A 17 heures a eu lieu la représentation de la compagnie I Mikanò suivie d’un concert du groupe Scambiu Corsu.