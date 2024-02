Bastia inaugure une permanence du Consulat honoraire du Portugal

Álvaro Esteves, Consul général du Portugal, en poste à Marseille, a fait le déplacement pour l'occasion. Accueilli par le Maire de Bastia et par la Consule honoraire d’Ajaccio, Jeanne Pantalacci, il détaille : « On fait cet effort avec les moyens que l’État portugais a mis à la disposition des consulats. Ainsi, on peut venir ici faire des cartes d’identité, des passeports et d’autres démarches. » En effet, ce jeudi et vendredi, une permanence à l'intention des Portugais de la région est mise en place. Elle se tient à la Maison des services publics de Lupino. « En Corse, on produit plus de 2 000 actes chaque année. Rien qu’aujourd’hui, on attend une famille toutes les 15 minutes pour une quarantaine d’actes.

La spécificité du consulat d’Ajaccio par rapport à d’autres sur le continent est que nous avons un fonctionnaire de l’État portugais détaché en permanence. Les consuls honoraires n’ont pas toutes les compétences en général. Avec lui, nous pouvons délivrer plus de papiers, ici en corse. Ça évite à nos ressortissants d’aller sur le continent » précise le Consul.