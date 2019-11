Bastia en mode « Warnings »

Les pannes, certainement pas.

Les situations anormales, sûrement.

Mais pas au sens que l'entend le Code de la route.

Les warnings à Bastia ? Leur utilisation est devenue une institution.





On va accompagner le fils ou la fille au collège ? Double file et warnings.

On va acheter le pain ?

Rien de plus facile. On s'arrête, en double file, à la hauteur de la boulangerie et on se met en mode warnings !

Besoin d'un médicament. On stoppe devant la pharmacie. Double file et warnings. Et tant pis si la fluidité de la circulation en prend un coup.

C'est pareil pour la boutique de fringues.

Et on ne vous parle pas de l'heure de l'apéro quand les terrasses de certains établissements sont illuminées par les seuls... warnings de tous ces véhicules garés eux aussi en double file avec les conséquences que l'on sait sur la circulation.



Bastia certes, et nous vous le concédons volontiers, manque de places de parking mais il est vrai, aussi, que l'on a pris de si mauvaises habitudes dans cette ville qu'il sera, sans doute, difficile un jour de remédier à la situation et de rendre, ici, leur fonction originelle aux warnings.

Et tant pis si dans le même temps les automobilistes respectueux du code de la route, perpétuellement englués dans les embouteillages, pestent et tempêtent contre la situation.

Ça va durer encore longtemps ?