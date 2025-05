Bastia : deux accidents de deux-roues font deux blessés légers

Le premier accident de la journée a eu lieu vers 9h30 à la sortie sud de la ville, au niveau de la station de service le Chalet. Une moto seule a chuté. La passagère, une femme de 74 ans, a été légèrement blessée et évacuée vers le centre hospitalier de Bastia par les pompiers.



Un second accident s’est produit peu avant 15 heures au croisement de la route impériale et du chemin du Macchione. Il a impliqué un scooter et une voiture. Le conducteur du deux-roues, âgé de 25 ans, a été légèrement blessé. Il a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital.



Les circonstances exactes des deux accidents restent à déterminer.