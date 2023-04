Bastia : des jeunes nationalistes occupent 2 agences immobilières pour dénoncer la spéculation

Depuis 9 heures ce mardi 18 avril, une vingtaine de militants du du cullettivu di a Ghjuventù Naziunalista Corsa occupe symboliquement deux agences immobilières de Bastia. "On vise les agences parce qu’elles sont la vitrine de la spéculation immobilière sur l'île. Ce sont elles qui vendent les biens qui sont aujourd'hui inaccessibles pur les Corses et qui sont donc destinés, contrairement à ce qu'on peut nous dire, aux continentaux." dénonce un des jeunes devant l'agence Century 21 située sur le boulevard Paoli.



Selon les jeunes qui militent pour un statut de résident, les agences immobilières "pour la plupart en quête intarissable de profits ont été des acteurs actifs des phénomènes spéculatifs. Responsables des estimations de biens à la hausse, ces agences, qu’elles soient franchisées ou non, se font les complices de l’augmentation des prix et de la spéculation."



Dans un communiqué commun, distribué devant les agences occupées, les différents partis et syndicats de la jeunesse nationaliste expliquent que par cette action ils entendent bien démontrer leur détermination à lutter contre ces phénomènes. "Nous n'acceptons pas le déterminisme, encore moins quand il s'agit que les Corses soient dépossédés de leur terre."



D'autres actions pourraient suivre.