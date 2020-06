Bastia : déploiement de forces de police boulevard De Gaulle

C.-V. M le Dimanche 14 Juin 2020 à 19:32

CRS en arme postés en haut du boulevard de Gaulle bloqué, pompiers mobilisés, policiers et pompiers rassemblés à l'entrée du premier immeuble du boulevard. Le pire a aussitôt été envisagé ce dimanche en début d'après-midi à Bastia, jusqu'à une prise d'otage et un coup de feu d'un homme opéré vers la place Saint-Nicolas. Mais le premier moment de tension passé, le dispositif a été levé aussi rapidement qu'il avait été mis sur pied. En fait selon ce qu'il nous a été donné d'apprendre l'intervention, contrairement à ce que l'on avait cru, concernait uniquement un habitant de l'immeuble qui ne répondait pas aux appels. Policiers et pompiers seraient simplement intervenus pour ouvrir la porte de l'appartement de cette personne qui ne se manifestait plus. Mais il est vrai qu'un tel déploiement, déclenché sans doute par une alerte qui ne se justifiait pas - mais vaut mieux prévenir - n'a pas manqué de susciter commentaires et rumeurs parfois les plus folle, confortées, il est vrai, par des vidéos postées sur les réseaux sociaux…

