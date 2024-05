Bastia célèbre u Cristu Negru entre dévotion et tradition

Cette fête suspendue un temps dans l'histoire de Bastia par décision conciliaire, a été à nouveau célébrée le 3 mai compte tenu d'une indulte papale (sorte de dérogation) autorisant les Bastiais à vénérer leur Sainte Croix ce jour-là et non comme il est de coutume de la commémorer normalement le 14 septembre. Ce jour de mai coïncidant avec la découverte du crucifix marque l'alliance entre croyance et tradition, une synergie qui permet lors des festivités de ressentir une immense dévotion liée au Christ Noir.



A Cunfraterna di Santa Croce créée en 1543 et agrégée à Saint-Jean-de-Latran n'a jamais cessé de ponctuer cette journée d'offices religieux et de la traditionnelle procession. Emile Blanc, confrère souligne "depuis mon enfance, j'assiste aux célébrations du Cristu Neru. Il y a une ferveur particulière eu égard aux graces qui ont été accordées. Notre confrérie reste le garant de cette tradition et de cette croyance autour du Christ. Les Bastiais y sont très attachés et même au-delà de la ville on vient ce jour-là adorer la Croix. Nous maintenons cette tradition et nous perdurerons, les miracles concédés et 500 ans d'histoire ,ça ne s'oublie pas comme ça."



Ce vendredi, les offices se succèderont à l'oratoire Santa Croce. La journée débutera par une messe in lingua nustrale à 9 heures. Son éminence le cardinal Bustillo présidera la grand-messe à 10.30 h L'après-midi à 17.30, suivra la procession qui partira du quai sud, au bas des escaliers du jardin Romieu où les fidèles accueilleront l'arrivée par la mer du Cristu Neru. Après un temps de recueillement devant la plaque commémorative, le cortège rejoindra l'oratoire baigné des chants voués à la croix, et les voix magiques des chantres entonneront ce chant spécifique, adapté remarquablement par l'administrateur de la confrérie Georges de Zerbi, le Vexilla Regis, une hymne latine très ancienne et sa version Corse I Stentardi di u Rè s'avanzanu.