Bastia célèbre les 30 ans des Rencontres de la bande-dessinée et de l’illustration

Les expositions et auteurs

Autour des expos ...

« Causa Absurda » : « C’est la thématique de cette année. L’idée était de rassembler les auteur.rices de bande dessinée dont le matériau de prédilection est l’humour absurde. Une expo de 11 artistes avec une bonne dose de légéreté, de l’humour acide. L’accrochage des planches prend place dans une grande scénographie signée Raphaël Lerays. » commente J. Macari. Jérôme Dubois, Pierre La Police, Geoffroy Monde, José Parrondo, Anouk Ricard, Olivier Tallec, Olivier Texier, Philippe Valette, Eric Veillé, Herr Seele & Kamagurka.« Le plaisir du trait » de Benjamin Bachelier : L’exposition mêle des albums destinés à la jeunesse (Le Clan des Otori avec Stéphane Melchior) et son album à paraître en mars 2023 avec Loo Hui Phang au scénario : Oliphant (Futuropolis). « Benjamin est l’auteur de l’affiche de cette 30ème édition. Une affiche qui baigne dans son univers fantasmagorique » indique Juana Macari« En Harmonie » de Catherine Meurisse : exposition de ses albums les plus récents : Les Grands Espaces, Delacroix, La Jeune femme et la mer et Humaine trop humaine. Le fil de l’exposition s’appuie sur son rapport à la nature et à la pensée, faisant d’elle une dessinatrice tour à tour, philosophe, poète et naturaliste.« Le Mythe renouvelé » de Jérôme Moreau : L’exposition revient sur ses trois derniers albums :La Saga de Grimr, Penss et les Plis du monde, Les Pizzlys) ainsi que sur son premier album jeunesse, La Chambre de Warren afin de mettre l’accent sur ses préoccupations écologiques et son rapport à la modernité comme supports de narration.« Le Roi et l'Écureuil » de Olivier Tallec : BD à Bastia propose une exposition ludique autour de l’univers d’Olivier Tallec : des illustrations expressives et des récits qui donnent à réfléchir sur le sens de la vie à hauteur d’enfants seront à l’honneur.« La Corse Zinzin » de Caroline Nasica : L’exposition de cette jeune corse montre des planches originales de « Caro et les Zinzins » (éditions Exemplaire), souvent inédites car l’autrice a repris la majorité de son travail en numérique. Sont également présentées quelques planches en avant-première de son album à paraître chez Dargaud, « Zia Zinzin », qui évoque sa famille corse composée de personnages hauts en couleur.« Otto » Charles Nogier : Les planches réalisées en noir et bleu à la peinture sur rhodoïd sont d’une grande picturalité, le mouvement de chaque protagoniste animal est parfaitement saisi et l’esprit du lecteur prend un immense plaisir à vagabonder aux côtés d’Otto.« Refuges » de Marine Schneider & Jérémie Moreau : L’exposition mêle deux albums jeunesse, Hekla et Laki de Marine Schneider et La Chambre de Warren de Jérémie Moreau.« La grande Personne » de Zep. Pas de Titeuf mais une exposition qui met à l’honneur le travail de Zep en direction des adultes. Des planches originales d’Une Histoire d’hommes, Un Bruit étrange et beau, The End et Ce que nous sommes, parus entre 2013 et 2022 chez Rue de Sèvres et une belle sélection de travaux de recherches, des carnets en particulier, qui révèlent son goût pour la contemplation et son talent, entre autres, pour la couleur directe.« L’Émotion à l'endroit du dessin » de David Sala : Le travail de David Sala en bande dessinée et en illustration jeunesse afin de donner à voir l’étendue de son style graphique et en particulier son sens exceptionnel de la couleur et du motif.« Le Prix des lycéens » avec Cuny-Le Callet/Clérisse/Dupuis & Guillaume. Les auteurs ont rencontré les élèves en amont du festival afin d’expliquer leur travail, leur pratique de la BD et les récits qu’ils ont choisis de raconter.« Six fantômes » par les élèves de 6ème du collège St-Joseph & Laurie Agusti : L’objectif du projet était la création avec l’autrice Laurie Agusti d’une fiction illustrée à partir de documents d’archives iconographiques : plans, cartes, photos, publicités, portraits, cartes postales et petits objets ont été la matière première du récit créé par les élèves.« Un rêve graphique » de Laurie Agusti : Laurie Agusti est l’invitée de BD à Bastia à double titre : elle dirigera une classe de 6e dans le cadre de la résidence de création « Dessiner les archives » et une exposition monographique sera consacrée à son travail à l’occasion de la parution récente d’Un Matin aux éditions La Partie.« Nouvelle formule » de La revue Drozophile : L’exposition montre leur processus de création et les diverses tentatives pour relever le défi que représente la reprise de cette revue d’exception. « Les couvertures auxquelles vous avez échappé » se mêlent à des sérigraphies originales et autres objets « tests » de leur atelier de sérigraphes en herbe pour ce numéro #0 à paraître. 15 rencontres. avec les auteurs. Ateliers BD à Bastia (30 mars/2 avril) : Temps de découvertes et de pratiques artistiques autour de l’univers d’un auteur ou de techniques d’impression et de construction des livres, les ateliers sont accessibles à tous les publics. Les ateliers sont proposés en particulier pour le public scolaire les jeudi 30 mars, vendredi 31 mars et mardi 4 avril. Des ateliers tout public sont proposés le samedi 1er et dimanche 2 avril après-midi.Spectacle (1er avril 19h au théâtre de Bastia)« Airstream ». Fiction audio (Cinéma sonore)Immersion dans l’univers de Saùl, celui des grands espaces américains, avec un son spatialisé dans un format « séance de cinéma ». Plongés dans le noir, les spectateurs découvrent la fiction sonore « Airstream » le temps d’une écoute en immersion totale.Le dessin en direct de Benjamin Bachelier, pourra alors surgir, offrant une autre perspective à l’histoire. Rarement illustratif, il amplifie les mouvements des pensées du protagoniste principal et de ses invité.e.s, et donne à voir ce qui n’est pas dit.Librairie éphémère (péristyle théâtre) : La Librairie Alma propose uniquement les ouvrages des auteurs invités.