Bastia célèbre la "Journée Internationale des droits des femmes" avec une ode à la littérature italienne

Ce 8 mars 2024, Bastia célèbre la Journée Internationale des Droits des Femmes avec un voyage exceptionnel au cœur de la création féminine italienne. La Médiathèque Centru Cità, en partenariat avec la compagnie TeatrEuropa, se métamorphosera à partir de 18 heures pour accueillir un événement littéraire unique "Scritti Mediterranii : La Femme dans la Littérature Italienne".

Sous la direction du metteur en scène et acteur napolitain, Orlando Forioso,, accompagné de Pierantonio Savo Valente, cette soirée promet une plongée envoûtante dans l'univers féminin de la littérature italienne. Des extraits choisis des œuvres de plus de 20 écrivaines italiennes seront lus, offrant ainsi un panorama riche et vibrant de la créativité féminine à travers les siècles.

De la Sardaigne à la Sicile, de l'enfance à l'âge adulte, les mots des écrivaines italiennes résonneront dans les murs de la médiathèque, invitant le public à découvrir la profondeur et la diversité de la littérature au féminin. Une soirée qui s'annonce comme un hommage éclatant à la force et à la sensibilité des femmes de lettres italiennes, à ne pas manquer pour les amateurs de belles lettres