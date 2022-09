Bastia : c’est la rentrée pour les Seniors !

« Le CCAS propose deux moments importants destinés aux séniors » souligne Jean Giambelli, directeur du CCAS. « Un Thé Dansant, le dimanche 2 octobre et le Salon des séniors – I Capi Bianchi – le jeudi 6 octobre. Avec ces deux évènements, le CCAS ouvre son calendrier d’événements qui se poursuivra avec des actions fortes à la période des fêtes de fin d’année».

Deux évènements préparés par l’équipe du CCAS de la vice-présidente Françoise Filippi. « Après deux années d’absence en raison de la pandémie, le CCAS est heureux de remettre en œuvre ses missions d’animation du territoire bastiais à destination des publics âgés et vulnérables. Ces deux premiers événements, par leur aspect convivial et festif, participent à maintenir ou à recréer du lien social chez ces habitants, une des priorités du Centre ».



Dimanche 2 octobre

Thé Dansant avec le groupe Sara

(Entrée 2 €- goûter offert).

A partir de 14h à la salle polyvalente de Lupinu. Un moment divertissant, occasion pour les participants de se réunir et d’échanger autour d’une passion commune. Un goûter sera offert par les équipes du CCAS.



Jeudi 6 octobre

Salon des séniors - I Capi Bianchi – (L’entrée est gratuite et libre).

A partir de 14h à la salle polyvalente de Lupinu.

Cette nouvelle édition se déroulera pendant la Semaine Bleue, prévue du 3 au 9 octobre Forte de 70 ans d’histoire, la Semaine Bleue est une manifestation dédiée à la valorisation de la place des anciens dans la vie sociale. « Le CCAS a choisi ce moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur le rôle et la place des « Anziani » dans notre société »souligne J. Giambelli.

Objectif : Favoriser la rencontre et l’information





« Ce salon des séniors participe à redonner des repères culturels et sociaux à nos anciens tout en proposant des solutions face à la perte d’autonomie » Ajoute F. Filippi.

Sur place, tout au long de la journée, des stands sur les thématiques du social, du culturel, de la vie associative, de l’hébergement, du bien-être. Le CCAS a aussi prévu une animation musicale et un goûter pour tous les participants.