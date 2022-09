Bastia : bénédiction des cartables à Notre Dame de Lourdes

« Soyez les bienvenus dans cette église où l’on célèbre la foi » a déclaré le Père Georges Nicoli, curé de la paroisse, qui au milieu d’une bonne cinquantaine d’enfants de tous âges a célébré une messe très ludique, interactive même, questionnant les enfants.

Avant l’évangile selon Saint Luc, ce sont deux collégiens qui ont fait les lectures des épitres.

Le Padre a ensuite commenté l’évangile du jour aux enfants. « Pas facile de comprendre cet évangile du pauvre Lazare » avoue t’il aux écoliers, « Déjà pour nous autres adultes c’est compliqué. Il faut faire le bien et éviter de faire le mal. Réfléchir à nos comportements. A l’école vous devez être différents des autres en apprenant à aimer, à partager. Je sais, c’est difficile d’être chrétien. Et surtout quand vous dites je t’aime à quelqu’un, on doit être heureux. Car l’amour ça rend heureux. Il faut changer notre vie pour apprendre à aimer et parfois on n' y arrive pas. Jésus lui nous a tellement aimé que rien ne peut nous séparer de son amour ».





Après un « Notre Père » récité avec les jeunes regroupés autour de l’autel, le Père Georges Nicoli a béni les cartables. « Cette bénédiction des cartables est importante car l’école c’est l’endroit où vous êtes le plus souvent dans la journée. Et même à l’école vous avez le droit d’être heureux. Nous allons maintenant prendre le temps d’un silence et penser dans notre cœur à quelqu’un qui n’est peut-être pas heureux. Nous allons prier pour lui ».

C’est avec les yeux tournés vers la Vierge et une ultime prière à la Sainte Patronne de la Corse qu’a pris fin cette belle cérémonie.