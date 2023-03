Bastia : belle ambiance à la 1ère de "Femmes Méditerranéennes unies"

Au programme de cette 1ère édition à laquelle ont pris part Pierre Savelli, le maire de Bastia et Najoua El Berrak, la Consule du Maroc en Corse.

-Défilé de caftans de la célèbre styliste de renommée internationale Zohra Laamech il y eut notamment la remise de trophées à une quinzaine de femmes engagées, des séances de tatouages au henné, une exposition artisanale et une animation musicale avec le duo corse Antoine et Cyril et le DJ marocain Mohaa.





L’illustratrice Julie Bois, qui a réalisé le logo de l’association, avait également affiché quelques-uns de ses très beaux portraits de femmes : Simone de Beauvoir, Angela Davis, Simone Veil, Camille Claudel, Virginia Woolf, Nadiya Lazzouni, Marguerite Dura, Greta Thunberg …





Les femmes honorées vues par Soumia Chakroun

Anne Michel : « Femme sérieuse, travailleuse qui a réussi à monter sa propre boite de consulting et qui a cru en nous et nos différents projets ».





Consule Najwa El Berrak : « 1ère femme consule générale du Royaume du Maroc en Corse depuis l’ouverture du Consulat en 1982. Une femme exceptionnelle qui sait où elle va et qui travaille dur pour son pays »

Thérèse Addesa et Estelle Cuscuna Vinci : « Deux femmes originaires d’Italie. Femmes artistes dans la couture et surtout la broderie. Elles ont monté leur propre atelier et se sont battues pour trouver leur place au sein de la population corse ».





Olga Pierinelli : « Pour le thème : Derrière chaque grand homme se cache une femme, nous avons choisi cette femme mariée à un homme au grand cœur. Un Corse entrepreneur qui parcourt le monde et sans une femme qui le soutient et qui l’encourage ce serait moins facile pour lui »





Ait Zaouit Zahra : « Une femme qui représente le Maroc dans sa culture en Corse. Elle s’occupe de nombreux mariages et réceptions que ce soit dans la décoration ou bien en tant que traiteur. Une femme investie et qui mérite de réussir. »





Zohra Laamech : « Elle revient sur une île ou elle a vécu plusieurs années. Une femme artiste dans l’âme. Grâce à ses créations de caftans, elle a réussi à se faire une renommée internationale. Elle nous a fait l’honneur d’être présente aujourd’hui pour nous présenter ses robes ».





Florence Salvarelli : « Une femme à l’esprit social dans l’âme et le cœur. Elle représente l’association Aides et Actions solidaires. Elle donne tout son temps libre en tant que bénévole. Toujours présente quand on a besoin d’elle pour aider les personnes en difficulté. »





Najat Bensalah : « Elle est parmi nous en tant qu’épouse du docteur Bensalah, chef du service cardiologie. Une fierté pour le Maghreb et l’Algérie. Elle est le soutien de son époux et sans elle cela aurait plus difficile ».





Malika Meskine : « Une femme battante et dynamique. Elle réussit l’exploit de sortir des femmes analphabètes et leur apprendre la lecture et l’écriture sur la commune de Bravone. Plusieurs femmes savent maintenant lire et écrire grâce à elle et lui doivent beaucoup ».





Marie-Joseph Pal : « Cette dame d’origine malgache est très investie au sein des services sociaux de la ville. Lorsque j’ai eu des difficultés dans ma vie elle a été d’un grand secours. Elle dit qu’elle ne fait que son travail mais pour moi et ma famille elle a été comme un ange gardien. Ce trophée qui lui est remis est aussi un hommage à toutes les assistantes sociales qui travaillent durement pour aider les familles en difficulté ».





Emma Barboni : « Malgré sa maladie, cette femme, ou plutôt cette petite fille est une battante toujours souriante et qui aime la vie. Cette petite princesse et son papa sont un exemple pour tout le monde. »