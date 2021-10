Bastia : au bonheur d’un apéritif littéraire

C’est avec beaucoup de bonheur que tous se sont retrouvés, après une période de privation liée à la pandémie. Le café Ci simu et la Pizzeria des anciens ont apporté une contribution qui a renforcé la convivialité.



Les places de Bastia, au cœur de la ville, sont une chance : en juin la place Guasco au cœur de la citadelle a retenti des échanges et lectures sur la littérature italienne, à l’occasion du Festival de cinéma italien. En septembre, le jardinet derrière la mairie sur la place du Marché a été le lieu de baptême de la revue spéciale de Musanostra consacrée à Dante, un magnifique hors-série présenté publiquement ce jour-là aux lecteurs.



L’apéritif littéraire de samedi était, comme les cafés littéraires et les autres événements culturels de Musanostra, ouvert à tous. Cette fois deux axes ont été privilégiés : tout d’abord un retour sur les contributions à la revue Dante par les auteurs présents (Isabelle Casta, Marie Alexandra Colombani, Janine Vittori, Emmanuelle Mariini, Francis et Jean-Dominique Beretti, Paul Turchi Duriani) ; puis des regards sur la rentrée littéraire, ce qui a occupé l’essentiel de la rencontre.





Anne-Marie Sammarcelli, animatrice de l’événement, aidée dans ses choix par des libraires bastiais, avait lu de nombreux livres réputés incontournables et les a présentés avec une certaine liberté de ton.



Le public a pris la parole : Marie-Pierre conseille la lecture de Cécile Coulon, Céline revient sur un roman découvert cet été, Jean-Marc a lu avec plaisir et recommande la dernière publication de Marc Dugain, Lucia propose de découvrir Bellissima, de Simonetta Greggio, Paul s’interroge sur les récentes lectures de Dune, Janine recommande vivement Klara et le soleil, d’Ishiguro…Des lecteurs et des curieux qui ont envie de donner leur avis, de partager, un caractère vivant et libre qu’on avait hâte de retrouver !



Le prochain rendez-vous en novembre sera annoncé aux adhérents et sur les réseaux sociaux. Un nouveau départ qui était attendu, une belle rentrée !