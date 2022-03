Bastia : après les incidents un rassemblement pacifique

Il est 18h40, les affrontements débutés trois heures avant font encore rage quand des dizaines de personnes affluent vers les grilles de la préfecture de Bastia malgré la fumée de lacrymogènes encore bien présente. Soudain, la violence cesse. Du côté des manifestants comme de celui des forces de l'ordre.



Au final, entre 250 et 300 personnes s'agglutinent à côté du brasier de poubelles encore fumant. Certains attachent aux grilles des draps blancs sur lesquels on peut lire "Statu Francese Assassinu" et "barbouzes fora". D'autres entonnent des chants, repris par une partie des personnes présentes.

Tout semble calme quand soudain, de jeunes hommes cagoule débarquent en courant. "Bougez-vous ! Vous avez peur ou quoi ?". Cocktails molotov en main, ils tentent de les lancer sur les policiers encore présents sur le chemin de l'Annonciade. Sans succès, ils retombent à quelques centimètres.

L'un des manifestants prend feu avant d'être "éteint" par ses camarades.

Finalement après encore quelques escarmouches le calme revient.

Les 6 camions de gendarmes mobiles arrivés en renfort ont fait le déplacement pour rien : il n'y a plus personne devant la préfecture.