Bastia : "agressions racistes" contre des supporters, la consule du Maroc dément

Contacté ce lundi 12 décembre, le commissariat de Bastia n’a pas confirmé ces informations, expliquant que « personne n’a composé le 17 samedi soir ». « Personne n’a appelé, personne n’a porté plainte. De notre côté, il n’y a rien eu, on n’a reçu aucun signalement. » Des déclarations qui vont dans le sens de celles du procureur de la République, Arnaud Viornery, également joint au téléphone.



Face à ce double-discours, la consule du Maroc à Bastia, Najoua El Berrak, a jugé important de prendre la parole, afin de désamorcer ce début de polémique. « Moi aussi j’ai lu le communiqué, il est vraiment alarmant. Donc je me suis inquiétée, j’ai appelé ma communauté, mais rien. J’ai enquêté toute la matinée auprès de la population, et à chaque fois que je parlais de ça, les gens ouvraient grand les yeux. Quand on voit ce qui est écrit, on se dit que c’est la guerre. Mais en réalité, ce qu’il s’est passé, c’est qu’il y a eu un échange verbal entre un groupe de jeunes de 14-15 ans et des supporters marocains. On leur aurait dit ‘vous avez gagné, c’est bien, maintenant rentrez à la maison’. »



Infirmant la question des « agressions racistes », Najoua El Berrak s’est également projetée sur la prochaine rencontre du Maroc, qui opposera les Lions de l’Atlas à l’équipe de France de football, en demi-finale du Mondial, ce mercredi à 20h. « J’ai un message à faire passer : célébrons sans débordements. Mais à côté, il ne faut pas instrumentaliser ces moments de joie. Si on commence à polémiquer pour ce qui est un échange verbal, on ne s’en sort pas. »