Bastia accueille la troisième édition de Handi Corsica

La ville de Bastia sera l'hôte de la troisième édition de "Handi Corsica", un événement organisé par l'APF France Handicap en partenariat avec la municipalité. Cette journée, qui se tiendra de 9h à 18h à la salle polyvalente et au boulodrome de Lupino, vise à promouvoir l'inclusion et à améliorer la vie des personnes en situation de handicap en Corse. « L’objectif d’Handi Corsica est de favoriser les échanges, les réflexions, de confronter les problématiques, le temps d’une journée et en un même lieu, entre professionnels, associations et grand public, dans une perspective d’amélioration de la vie des personnes en situation de handicap vivant en Corse et ainsi de rendre notre île plus inclusive », explique Julien Taffarelli, Directeur Territorial des Actions Associatives.



Une journée dédiée à l'inclusion et aux échanges



Depuis sa création en 2018, Handi Corsica a été imaginé pour combler un manque important identifié par les Délégations Départementales APF France Handicap de Corse. « En 2017, au cours d’un travail collectif de référencement des différents acteurs liés au handicap et à l’inclusion en Corse, les deux Délégations Départementales APF France handicap de Corse ont constaté qu’il n’existait ni document exhaustif rassemblant les différents acteurs potentiels, ni journée dédiée à ces thématiques, ouverte au public et pouvant potentiellement réunir l’ensemble des protagonistes », souligne J. Taffarelli.



Cette initiative a permis d’organiser des rencontres partenariales autour des handicaps moteurs, auditifs, visuels, cognitifs et de l’inclusion, similaires à celles déjà existantes dans d’autres régions de France.



Un programme varié



La journée s'adresse à un public varié, incluant des personnes en situation de handicap, leurs familles, leurs aidants, ainsi que toutes les personnes intéressées par les questions de handicap et d'inclusion. Elle réunit également des professionnels et des institutions liés à ces thématiques : associations, établissements et services sociaux et médico-sociaux, professionnels libéraux, services de l'État, collectivités locales, organismes consulaires et entreprises commerciales.



Handi Corsica 2024 propose divers espaces thématiques où les participants peuvent obtenir des informations sur des sujets tels que les matériels et aides techniques, les droits et services à la personne, la scolarité et l'emploi, ainsi que l'accessibilité et la mobilité. Des conférences-débats avec des experts et des intervenants spécialisés enrichiront également cette journée. Parmi les temps forts du programme :