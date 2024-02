Bastia : a Festa di a Lingua Materna fait ses Olympiades

Ghjochi Bastiacci è medaglie

Dès leur arrivée sur le site, les enfants âgés de 5 à 12 ans regroupés par équipes, i verdi, l'arancini, i turchini, i neri, i rossi et accompagnés d'animateurs de l'Adecec et de la ville ont débuté les Olympiades dans une ambiance d'allégresse générale. La découverte des jeux traditionnels présentés par les encadrants, lesquels se prêtent au jeu de la démonstration, a représenté bien plus qu'un simple divertissement, ainsi A Riga, A Piastra, A Capra, Ad Alza Cula, qui fait s'affronter deux joueurs, le gagnant est celui qui aura fait décoller du sol les fesses de son adversaire, et A Corsa in Saccu ont remporté un grand succès. "Ces ateliers de jeux anciens sont liés au sport. A travers l'amusement, les enfants font preuve d'adresse, travaillent leur équilibre comme pour a Capra qui demande un bon sens de l'habileté. Ils apprennent d' anciennes façons de jouer, ces activités ne nécessitent aucun objet ludique moderne, parce qu'avant on utilisait ce qu'on trouvait dans la nature pour s'amuser. Les sources de ces pratiques ludiques proviennent d'un ouvrage de référence qui mentionne nombre de jeux qu'on n'utilise plus, nous avons connaissance de ces jeux anciens grâce à l'ouvrage Appelamanu de Petru Casanova. Ces Olympiades sont non seulement un vecteur de langue, les jeunes apprennent du vocabulaire, des expressions, mais c'est aussi une école de vie". souligne Corinne Champier, directrice de l'Adecec.



Enfin, la dernière étape de l'après-midi consistait à démontrer ses capacités à dépasser l'autre, et a Corsa in saccu est un bel exemple de rapidité et de drôlerie pour chaque coureur.

Les Olympiades c'est aussi des médaillés, et la mairie a veillé à ce que chaque joueur soit récompensé. En pésence de Pierre Savelli, tous les enfants ont reçu des mains du maire, la médaille olympique nustrale. Une récompense qui n'a pas manqué pas de combler la joie de tous.

Les jeux traditionnels ne sont pas seulement des divertissements populaires, mais aussi des outils précieux pour transmettre un savoir, une langue et une culture, un bel héritage reçu par tous les participants.