Bastia : « Ze troop » au théâtre San'Angelo pour rire aux éclats

Après deux représentations à guichets fermés les 24 et 25 novembre dernier, l’auteure et metteure en scène Myriam Renoux a la bonne idée d’égayer ces vacances d’hiver avec deux nouvelles soirées. Cette pièce, « A la guerre comme à la guerre », jouée par la compagnie de théâtre amateur « Ze troop » est une comédie de deux heures en 4 scènes qui se situe entre « Papy fait de la résistance » et la « 7ème compagnie ». Une pièce drôle dans le contexte dramatique de 1942. L’action se déroule en effet en 1942, au sein d’une famille française lambda qui subit l’occupation, la collaboration et qui doit s’adapter à cette situation. Aux côtés du couple évoluent un prêtre, un soldat anglais, un faux résistant, une collabo, des officiers allemands... «Le pari c’était de tourner en dérision certains évènements, arriver à se servir de quelque chose de grave et à le détourner pour que ça reste léger et drôle, malgré quelques scènes difficiles dues à cette période qui a été horrible » explique l’auteure Myriam Renoux. Un beau moment sur scène et dans la salle puisque « Ze troop » annoncent des surprises pour les spectateurs



.

INFO +

Théâtre San Angelo.

Vendredi 1er et samedi 2 mars à 20h30

A la guerre comme à la guerre »

Pièce de Myriam Renoux

Mise en scène Myriam Renoux

Avec

Myriam Renoux

Isabelle Pariset

Peggy Villa

Thibault Sciacca

Saveriu Bonelli

Charles -Emmanuel Terriaga

Didier Antonelli

Jean-Philippe Serpi

Décor : Myriam et Vincent Renoux

Régie : Vincent Renoux