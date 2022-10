Bastia Ville Digitale 12e, c'est parti pour une semaine

Organisée par l’association EMAHO, BVD regroupe chaque année plusieurs centaines de scolaires via plusieurs animations. Au programme : ateliers d’initiation aux pratiques numériques, journées d’immersion aux côtés de professionnels, débats et moments festifs ! « Cette 12ème édition explore toutes les possibilités ludiques, créatives et même professionnelles du numérique » souligne Jean Leccia, le directeur de EMAHO. « Cette nouvelle édition se veut l’écho des précédentes, avec une attention particulière au travail collaboratif et à la transmission, à l’intention du grand public, des scolaires et également des professionnels du secteur ».7 ateliers d’1h30 sont proposés jusqu'à vendredi aux scolaires : design sonore, codage, retouche photographique, fablab, trucage vidéo, robotique et micro-folie. L’objectif est d’initier le jeune public aux possibilités créatives qu’offrent les outils numériques.Jusqu’à vendredi BVD se sont également 5 Journées Immersion Découverte, dans le cadre du programme de Promotion des métiers et des formations de la filière numérique, co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional, qui sont ouvertes au tout public. Secteur en développement le numérique attire de plus en plus de profils, notamment en reconversion puisque le numérique est vaste et de nombreuses formations sont désormais disponibles sur le territoire : métiers de graphiste, d’infographiste, d’effets visuels numériques, de Community manager, de développeur web et du NoCode seront présentés, avec la possibilité pour les participants de s’exercer au travers d’un cas pratique.En partenariat avec La Compagnie Générale des Autres, EMAHO mettra en place jeudi et vendredi une Usine à Projets . « L’animation consiste en une réflexion, sous la forme d’un mini-hackathon, ayant pour objectif de trouver des solutions pour améliorer un environnement, que ce soit leur établissement scolaire, leur quartier ou leur ville »explique Elodie Poignet, cheffe de projet à EMAHO.Jeudi et vendredi auront lieu aussi, toujours en direction des scolaires, des ateliers Cartopartie, en partenariat avec la DRANE, Délégation Régionale Académique au Numérique Éducatif de Corse. Lieux patrimoniaux, mobiliers et équipements urbains, flore et même services seront géoréférencés lors de ces cartoparties. «Les participants produiront des cartes et les renseigneront, à l’aide de tablettes Android, ainsi que d’un GPS. Une action citoyenne, qui invite en fait le jeune public à devenir acteur de la vie locale ! ».Ouverts à tout public, mercredi et samedi, BVD proposera 2 débats-réunions sur les risques et usages d’internet. L’usage d’internet par les enfants pose souvent question. Au-delà du temps d’écran, les parents sont sensibles à de nouvelles questions relatives aux réseaux sociaux, aux fake news, ainsi qu’à l’avenir professionnel dans ce secteur. Un Conseiller Numérique animera ces deux débats.Samedi, tout Lupino vivra à l’heure du numérique avec de 14 heures à 17h30, le Lupino Factory. « Le but est de venir en famille, entre amis ou en solo, entre l’Alb’Oru, la Casa di e Scenze et la Maison des Quartiers Sud découvrir des outils de création et de fabrication numériques autour de 20 stands et ateliers » précise E. PoignetBastia Ville Digitale se conclura dans les jardins suspendus du musée samedi entre 19h et 1h du matin avec l’Arena Social Club, en partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Bastia. « La programmation sera pointue avec Valediction, Fabio, Order from noise, Piero Geiger et Final B2B2B » indique E. Poignet. La restauration sera orchestrée par I Fuletti, et le bar sera géré par la brasserie Ribella. (Entrée : 10 €). Billetterie en ligne .weezevent.com/arena-social-club« En 12 ans d’existence, et même si on ne fait pas de statistiques, on se rend compte de l’impact de BVD sur les gamins » explique Jean Leccia. « Souvent je croise des jeunes d’une vingtaine d’années qui me disent avoir trouvé leur voie et leur emploi grâce à cette manifestation qui alors qu’ils avaient une douzaine d’années, leur ont fait découvrir les métiers du numérique ».Un sentiment partagé par Pierre-Noël Luiggi, PDG d’Oscaro Power, partenaire de BVD . « Il est fort possible que d’ici quelques années, mon entreprise, gérée en Corse par une trentaine de personnes, emploiera quelques-uns de ces jeunes »