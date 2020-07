Bastia : Une saison culturelle pas comme les autres

«Aujourd’hui nous sommes contents d’annoncer que la vie culturelle va reprendre à Bastia, dans les salles » a déclaré le maire Pierre Savelli en ouverture de la conférence de presse donnée au Centre Culturel l’Alb’oru.Mattea Lacave, adjointe déléguée à la culture devait enchainer : «Après les mois difficiles que nous avons vécus, la 1volonté de la mairie était le développement culturel de la ville. On a été réactifs et on a évité des annulations de spectacles, même si cela a été dur de tout recaser. Ainsi tous les spectacles prévus en mars et juin 2020 seront reprogrammés dans cette saison 2020/2021, avec des jauges restreintes pour le moment. En espérant qu’on pourra ensuite remplir les salles en entier, selon l’évolution de l’épidémie ».En clair, pour l’heure, sur les 800 places du théâtre municipal, seules 412 seront mis à la vente.A l’Alb’Oru 156 assises et 324 en version debout. Une rentrée culturelle donc en « ½ jauge » et avec masques, du moins à ce jour.Delphine Ramos, la directrice du Service action culturelle, soulignait de son coté, le rôle important qu’avait tenu la culture dans cette période de crise sanitaire : «La culture a été l’élément essentiel pour nous soutenir collectivement et traverser cette épreuve. On avait tous à cœur de reprendre cette activité culturelle, car c’est le symbole de la vie. Il était aussi important de reprendre au plus tôt en solidarité avec les artistes».Cette solidarité avec les artistes insulaires était aussi pointée par la directrice et programmatrice du théâtre, Frédérique Balbinot. «Les artistes insulaires ont été très impactés par la crise, c’est pour cela que nous aurons une saison très corse. Sur 50 spectacles prévus, 32 seront donnés par des artistes insulaires. 50 spectacles, c’est ambitieux dans les conditions actuelles mais on prend le risque. C’est une sorte de déclaration de guerre à ce qui s’est passé».La saison débutera le jeudi 17 septembre avec le spectacle de Jean-Pierre Lanfranchi sur César Vezzani avec Jean-François Marras, Gray Orsatelli, Julia Knecht, l’ensemble Tavagna et l’ensemble instrumental du Conservatoire Henri Tomasi, dirigé par Luc Lautrey.Parmi les temps forts, on ne pourra tous les citer (voir programme) :« Le souper » le jeudi 22 septembre. Une pièce de Jean-Claude Brisvill, mise en scène de Jacques Tresse, avec Jacques Filippi, François Berlinghi, Jacques Tresse, Stéphane Butet;« De quoi je m’emmêle», un one-woman show de Charlotte Arrighi de Casanova les 26, 27 et 28 novembre.«E supplicante» le mercredi 4 décembre : Une tragédie d’Eschyle en version musicale traduite et chantée en corse par un chœur de femme dans une mise en scène de Serge Lipszyc avec Léa Antona, Jérôme Casalonga, Fanny Chatelain, Marie-Ange Geronimi, Andréa Lapierre-Antoniotti, Serge Lipszyc, Claire Mérigoux et Christian RuspiniEt des spectacles de ou avec Patrizia Gattaceca, Orlando Forioso, Julien Santini, I Surghenti, Doria Ousset, Jean-Claude Paolini, Stéphane Casalta, Franca Masu, Marianna Nativi, Guy Cimino …Coté spectacles « importés » des têtes d’affiche aussi comme François Berleand, François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Bernard Campan, Amadou et Mariam …Dès ce lundi 20 juillet à 20h, le public pourra acheter des places pour les spectacles de la nouvelle programmation sur la billetterie en ligne ( www.bastia.corsica ) . Quant aux abonnements, il faudra attendre le mois de septembre.