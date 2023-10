Bastia : Une journée pour sensibiliser les jeunes au sport pour tous

À quelques mois des Jeux Paralympiques de Paris 2024, cet événement, soutenu par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, la Ville de Paris et le Comité Paralympique et Sportif Français, vise à sensibiliser au sport adapté aux personnes en situation de handicap. Cette journée offre également l'opportunité de permettre aux participants de pratiquer diverses activités sportives adaptées et d'interagir avec des athlètes.

À Bastia, l'Inspection Académique et l'USEP ont collaboré pour proposer une série d'animations sur la pelouse synthétique du stade d'Erbajolo. Soixante-dix enfants issus de classes ULIS, âgés de 6 à 11 ans, ont pu participer à ces activités variées, conçues spécialement pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Parmi les activités proposées, on retrouvait la boccia, le cecifoot, le rugby, le taekwondo, ainsi qu'un parcours moteur adapté.



La réussite de cette journée paralympique éducative a été possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, dont la Communauté d'Agglomération de Bastia, la Ligue Corse de Football, le Centre Taekwondo Bastia, l'UNSS, l'USEP, le pôle numérique de l'Inspection Académique, et d'autres acteurs engagés dans la promotion du sport adapté et inclusif.