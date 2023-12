Bastia : Une journée dédiée aux musiques actuelles

Le Rézo, association créée en 2008, est constituée de plusieurs structures culturelles insulaires réparties sur tout le territoire qui ont décidé de mutualiser leurs moyens pour soutenir la création musicale dans toute sa diversité.

« Le Rézo accompagne les projets musicaux des artistes, amateurs ou professionnels, dès les premiers instants de la création jusqu'à leur réalisation sur scène, sur disque ou en vidéo » indique Stéphane Biancarelli le directeur du Rezo Corse. « Nous avons renouvelé notre manifestation des années précédentes et ce samedi on propose aux artistes et professionnels de la musique insulaires une journée dédiée à l'émergence et aux musiques actuelles ».

Au programme, une rencontre professionnelle avec 5 acteurs de la filière musicale, du territoire et du continent, et une soirée de concerts dédiés à l’émergence. « Nous aurons en prime un groupe invité de la région PACA, le groupe parade, grâce à un partenariat d’échange créé avec la salle marseillaise La Mesòn dans ce même contexte en 2022 ».



Programme

15h30/18h00 : Rencontre professionnelle sur le thème : « La diffusion des groupes de musique en Corse et à l'extérieur. Mettre toutes les chances de son côté pour être programmé ».

Avec comme intervenants :

Céline Fuchs : Coordinatrice de réseau (Fédéchanson)

Francis Marcantei : Artiste et programmateur (Tavagna-Club)

Elsa Comelli : Programmatrice (Emma Lab’)

Miché Dominici : Artiste & producteur

Olivier Leroux : Délégué Régional Sacem.



20h30 : Concerts (entrée libre)

Gwada Sad (Rap - Bastia)

L’œil (Pop alternative – Casinca)

SH404 (Rock électro – Bastia)

Parade (Rock alternatif – Marseille)