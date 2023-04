Bastia : Une exposition pour plonger dans l’univers des dragons

L’exposition comprend 12 grands panneaux, des bannières médiévales conçues par François-Xavier Leoncini, animateur au secteur jeunesse de la médiathèque Barberine Duriani. « Le thème de la fantasy suscite beaucoup d’intérêt que ce soit dans les médiathèques, au cinéma, à la télé dans des séries » explique FX Leoncini, « donc on a voulu exposer cette thématique de l’univers Fantasy à travers la mythologie des dragons. On a établi une chronologie, de l’antiquité à nos jours. On y trouve les différentes cultures : occidentale, orientale, scandinave et comment elles sont abordées par la littérature, le cinéma ou la télévision ».



Les textes élaborés par François-Xavier sont inspirés des écrits de Claire Panier-Alix, une médiéviste passionnée par les mythes et légendes et par la fantasy en général, et aussi par des recherches personnelles. Les illustrations sont collectées parmi les œuvres de John Howe. « C’est un illustrateur canadien célèbre notamment pour son travail sur l'univers du « Seigneur des anneaux » mais il aussi publié de nombreux ouvrages sur les dragons, la fantasy ». L’expo est visible jusqu’au 29 avril et durant ce laps de temps des ateliers seront effectués avec des élèves des cycles 2 et 3 des écoles du quartier. « On travaille depuis octobre avec les élèves sur des créations fantastiques, la réalisation d’un bestiaire » indique Jessica Pinna, animatrice médiathèque à l’Alb’Oru. « Il y aura une visite commentée de l’expo puis les élèves créeront leurs propres personnages. Ensuite il y aura un travail avec Elodie, une plasticienne de l’association « L’atelier des Zitelli », qui va modeler leurs dragons ».



Cette expo est un petit évènement pour l’équipe des médiathèques car c’est la première qu’elle conçoit entièrement.



Après le 29 avril, elle sera proposée aux lycées et collèges.