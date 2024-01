Bastia : Une conférence sur « Histoire de la sculpture en Corse aux 19ème et 20ème siècle » ce jeudi

Pierre Claude Giansily, né en 1948, est historien de l’art, diplômé de l’Université de Nice et de l’Université de Corse, spécialisé dans la peinture, la sculpture et l’architecture en Corse aux XIXe et XXe siècles. Depuis 2003, il est conservateur des antiquités et objets d’art du département de la Corse-du-Sud. Auteur, il a publié en 1993 un « Dictionnaire des peintres corses et de la Corse » et en 2010 une « Histoire de la peinture en Corse aux XIXe et XXe siècles et dictionnaire des peintres », un ouvrage couronné par le Prix du livre corse (catégorie essais) en 2011. Commissaire d’une quinzaine d’expositions, il est l’auteur d’une dizaine de catalogues d’expositions entre 1992 et 2016. Son actualité est ce livre qui vient de paraitre aux Editions Piazzola : « Histoire de la Sculpture en Corse aux XIX et XX e siècles suivie d’un Dictionnaire des Sculpteurs ».

Ce jeudi Pierre Claude Giansily abordera tous les aspects historiques de la sculpture au fil du temps et en examinera les différents genres : sculpture religieuse, sculpture commémorative, évocations de Napoléon Ier, des Napoléonides et de Napoléon III, les personnalités corses statufiées aux XIXe et XXe siècles. Lors de cette conférence l’auteur évoquera aussi les aspects de la sculpture publique et privée, ainsi que les tendances de la sculpture de la période 1900-1950, quand les sculpteurs corses participent au renouveau artistique comme cela est constaté en peinture au même moment. Au début des années 1970, on assiste en effet à un nouvel essor correspondant à la période du riacquistu culturel.

Une séance de dédicaces suivra.