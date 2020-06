Bastia : Une bande piège un jeune homosexuel

La victime s'est déjà rendue au commissariat pour dénoncer cette agression homophobe. Les forces de l'ordre lui ont conseillé les démarches à entreprendre et "l'association sera à ses côtés pour le soutenir" indique François Charles.





Attention aux pièges

Ce n'est pas du tout inédit que des agresseurs piègent leurs victimes sur les sites de rencontres. De Grindr à Hornet, les réseaux sociaux sont devenus le terrain de jeu d’une nouvelle délinquance qui n’a rien de virtuelle. C'est pour cette raison que l'Arcu tient à "informer tous les utilisateurs des applications de type Grindr, Hornet etc. en Corse de la présence de personnes mal intentionnées sur ces réseaux. Faites attention à vous svp!"





Les recommandations pour les utilisateurs de ces applications

Nous insistons sur le fait d'éviter de se rendre à des rdv à l'aveugle, malgré toute l'insistance que pourrait avoir un interlocuteur, qui plus est anonyme et invisible, qui pourrait s'avérer malveillant, comme dans ce cas.

Nous recommandons de toujours verifier l’identité de la personne, sinon vous assurer au moins de l’authenticité de votre interlocuteur et que vous disposez bien d’un moyen d’identification.

Cela, notamment via l'échange d'un numéro de téléphone, de photos (photos instantanées, live etc.) échanges vocaux (messages vocaux etc.) autant d'éléments d'authentification de votre interlocuteur.

Ne faites pas confiance sur parole à une personne qui pourrait délivrer de fausses informations. Si la personne refuse de se montrer, de vous communiquer ses coordonnées, bref de s'authentifier, vous courrez le risque d'une mauvaise rencontre.

Ne vous exposez pas à du danger en vous déplaçant seuls, dans des endroits inconnus, sans informer au moins un proche. Surtout les plus jeunes et/ou les personnes en situation de fragilité (physique, psychologique, affective).

Enfin, si vous êtes victime ou témoin d’actes malveillants à l’encontre de personnes lgbti+ nous sommes à votre disposition pour vous écouter, vous aider.

