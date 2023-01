Bastia : Une année 2023 riche en événements pour le centre culturel Una Volta

« Cette candidature nous pousse à être ambitieux » souligne Juana Macari. « Nos projets se tournent vers cette aspiration européenne et ses enjeux de diversité, d’ouverture, d’échange et de développement humain ».



Si la saison d’Una Volta a débuté avec la rentrée scolaire de septembre 2022, elle va s’enrichir encore plus en cette année 2023 avec de nombreux moments forts. Elle débute ce 12 janvier avec le vernissage de « Ad lucem – Les âmes animales », une expo autant surprenante que belle. « C’est Victoria Henri-Brossard, notre chargée des expo, qui nous a soumis l’idée d’inviter l’artiste Lara Blanchard. On a tous approuvé. C’est une expo qui sort de l’ordinaire, différente de celle qu’on a pu voir jusque là ici. Elle s’adresse à tous les publics, adultes comme enfants qui seront attirés et émerveillés par l’univers de Lara ». Une expo, dont on reparlera très vite sur CNI avec l’auteur, qui se tiendra jusqu’au 10 février.



Une autre expo débutera le 19 janvier, dans le hall d’accueil du Centre culturel : Bellu ritrattu. « En novembre dernier, Casell'arte - Fabbrica culturale avait organisé en nos murs des ateliers de photographie à l’occasion de A festa di a lingua. Guidés par le photographe Laurent Depaepe, les participants avaient réalisé tout un travail autour du portrait social avec l’objectif de saisir des corps, des visages, des situations, dans une réalité à la fois urbaine et rurale, à Bastia dans les quartiers de Lupinu et place du Marché. Nous avons décidé de mettre en lumière ce beau travail à travers cette exposition qui elle aussi se clôturera le 10 février ».