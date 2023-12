Bastia : Une Saint Nicolas très festive à Notre-Dame de Lourdes

« Le plus beau des Noëls, c’est quand on s’aime » explique aux enfants le Père Georges Nicoli, curé de la paroisse, en faisant patienter les enfants impatients d’accueillir le bon St Nicolas. «Dans quelques jours nous allons en effet fêter le moment où Dieu nous dit qu’il nous aime avec la venue de Jésus. Et St Nicolas vient aujourd’hui pour nous annoncer l’arrivée de la fête de Noël, la naissance de Jésus. St Nicolas qui a pour mission de récompenser les enfants sages ». Et lorsque le bon Padre demande aux enfants sages de lever le doigt, très peu d’index resteront baissés. Sur l’air de « Venez venez St Nicolas », chanté avec force par les enfants, St Nicolas traversera ensuite la nef avec sa crosse en or pour s’asseoir sur un fauteuil rouge face à eux. Après un joli conte, l’histoire d’Elsa, l’enfant du Niolu, narré par le Père Nicoli et écouté « religieusement » par les gamins, le Patron des écoliers remettra cadeaux et bonbons aux jeunes fidèles. Un goûter des plus copieux clôturera cette belle célébration.