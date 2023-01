Bastia : Une Epiphanie joyeuse et animée à Notre-Dame de Lourdes

«Dans notre vie de tous les jours, trop occupé par des tas de choses, on ne voit plus la lumière de Dieu » soulignait le Père Georges Nicoli, curé de ND de Lourdes, dans son homélie. « Cette lumière, cette étoile que les mages ont vue et qui les a menés jusqu’à l’enfant Jésus, aujourd’hui on n’en a plus besoin. La lumière, aujourd’hui c’est Jésus. Il nous faut regarder chaque instant de notre vie pour voir comment Dieu agit dans notre vie. Souvent on se dit que les bonnes choses qui nous arrivent sont dues à nous et que les mauvaises viennent de Dieu. Dans les joies, on oublie Dieu. A l’Epiphanie, l’important c’est Jésus, ce ne sont pas les mages. Les mages sont venus pour adorer la parole de Dieu. Jésus qui se manifeste encore aujourd’hui à travers l’hostie ».



Les rois mages ce sont Melchior, vieillard aux cheveux blancs et à la barbe longue, Gaspard, jeune imberbe et rouge de peau et Balthazar au visage noir et portant également la barbe, du moins c’est la description que l’on donnait d’eux au Moyen Âge. Le premier des mages a apporté de l’or à l’enfant Jésus. Le 2ème l’encens, le 3ème la myrrhe. L’or fait référence à la royauté de l’enfant, l’encens, utilisé pour le culte, évoque sa divinité. Quant à la myrrhe, qui servait à embaumer les morts, elle rappelle qu’il est également humain et mortel.

Voilà pour le côté religieux. Le côté plus profane se trouve dans les vitrines de nos boulangeries sous formes de galettes briochées ou à la frangipane. A Bastia, la fête de l’Epiphanie c’est aussi le traditionnel plat de lasagnes, la farine blanche étant symbole de prospérité. Le proverbe dit « Chì ùn manghja lasagne in Pasqua Pifania tuttu l’annu si lagna» : Celui qui ne mange pas de lasagne le jour de l’Epiphanie rencontrera des difficultés toute l’année. Toujours à Bastia, on partage également la « strenna », un chausson au brocciu frais. Bien d’autres traditions existent en Corse pour l’Epiphanie. A Bastelica, on réalisait un pain au miel auquel on ajoutait une piécette ou une fève.

A Soriu di Tenda, la veille de l’épiphanie, on effeuillait un rameau d’olivier en lançant chaque feuille dans le feu et en faisant un vœu. Si la feuille se retourne, le vœu est exaucé….



Bien d’autres dictons aussi :



« Pasqua Pifania, semu in a miseria è tuttu u mondu si lagna. A l’Epiphanie, nous sommes dans la misère et tout le monde se plaint ».



« Pasqua Pifania ogni festa manda via ; poi vene San Benedettu chì n’arreca un bellu sacchettu. L’Epiphanie chasse toutes les fêtes puis vient Saint Benoît qui en apporte un sac plein ».



« L’alivu chì brusgia à l’Epifania dici si l’omu o a donna tradia. L’olivier brûlé à l’Epiphanie révèle si l’homme ou la femme ont trahi. »



« Pasqualella Pifania dì lu veru è nò bucie. Epiphanie dis-nous la vérité et non le mensonge. »…..