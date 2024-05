Bastia : Un vide dressing et youngtimers sur la place St Nicolas ce 25 mai

Mais que sont ces voitures Youngtimers ?

« Ce sont des véhicules de prè-collections des années 80 et 90. Ces voitures comme les 205 GTI, Austin mini, R5 Turbo ou Porsche 911 commencent à devenir populaires auprès des collectionneurs. J’ai monté ce club pour pouvoir organiser des rencontres, des balades sur notre île. J’envisage aussi des échanges avec des clubs du continent et d’Italie. »



Plein d’enthousiasme le jeune homme vient de retaper sa première voiture de collection, une Austin Mini Cooper S de 1979 ! Elle sera exposée ce samedi sur la place St Nicolas. Toujours au chapitre des animations présence de l’Ecole de danse Factory School de Miomo et des Miss 15/17. Un stand d’information aussi de l’agence de Com Winny Agency qui soutient l’association 2020. Une belle idée de sortie.