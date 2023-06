Bastia : Un loto sur le thème du Disco ce samedi

« Le but de ce loto est de recueillir des fonds pour notre association qui milite au quotidien pour le partage, les échanges auprès d’un public souvent en difficulté » explique Ghislaine Ferri, la présidente de « 2020 », une association crée en 2019, une association d’entraide, intergénérationnelle, génératrice de lien social, une association festive militant contre l’isolement. « Les bénéfices nous permettront d’organiser des soirées, des sorties culturelles, patrimoniales au bénéfice de ces populations qui bien souvent ont besoin d’évasion ».​Et ce loto organisé ce samedi 3 juin à partir de 19h30 (ouverture des portes à 17h30) sera exceptionnel non seulement par la nature des lots mais aussi par son côté festif puisqu’au son des années 70,80 et 90. « Cela ne s’est jamais fait. On peut même venir déguisé en tenues vintages de ces années-là ! » Et les lots seront à la hauteur, par exemple : un bon pour un permis de conduire sur boite automatique d’une valeur de plus de 900 €, un vol A/R Air Corsica sur Paris, Marseille ou Nice, Une nuit dans un superbe hôtel, un baptême en ULM, baptême de plongée, massages, appareils ménagers… Pour cette animation sans précédent « 2020 » a pu bénéficier du concours de Art’Lum et de nombreux partenaires. Les inscriptions étant limitées à 150, il est préférable de réserver d’ores et déjà sur le site de « 2020 » ou au 06.51.32.93.26.