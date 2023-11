Bastia : Un deuxième rassemblement contre l'antisémitisme dimanche 12 novembre

Plus de 1200 actes antisémites ont été commis en France depuis le début du conflit au proche Orient. Dans le but de rassurer les juifs de France, qui craignent de subir d’autres actes antisémites, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont appelé, hier, à une marche nationale contre l’antisémitisme. "Un sursaut s’impose, pour manifester clairement que la France n’accepte pas l’antisémitisme et que les Français ne se résignent pas, et ne résigneront jamais à la fatalité des haines" ont justifié les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale dans une tribune publiée dans Le Figaro.En Corse, la manifestation contre l'antisémitisme de Paris, dimanche, aura un double écho à Bastia. Le matin, en relayant l'appel de l'AMF , les maires et les présidents d'intercommunalités appellent à un rassemblement devant la préfecture de Bastia à 10h30 et dans l'après midi un rassemblement "pacifique et citoyen" est organisé sur la place Saint Nicolas par un groupe de citoyens "de tout horizon". "Nous nous rassemblerons devant le monument aux morts de Bastia, dimanche 12 novembre, à 15h00. Cette initiative vient de personnes venues d'horizons divers, et non de partis ou de mouvements. C'est donc une initiative citoyenne." tient à souligner un des organisateurs après les polémiques qui ont suivi l'organisation du rassemblement parisien.