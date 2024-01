Bastia : Un demi-tour du monde à vélo pour Jean-Philippe Bossut

Jean-Philippe Bossut, partage sa vie entre son métier de Professeur d’Education Physique et sa passion de cyclo conférencier. «C’est à la suite d’une rencontre avec l’aventurier Lionel Daudet qu’en quelque sorte ma vie a basculé » explique-t-il. « J’ai ainsi décidé de partir moi aussi dans de longs voyages, de les filmer et de semer des petites étoiles d’aventures ». Notre Bastiais a déjà réalisé de nombreux voyages que ce soit en pied, en courant, en pédalant : 5000 km en VTT, en solitaire entre la Belgique et la Laponie, parcours en Islande, traversée de la Birmanie sur 2400 km…. Ce jeudi, moyen original pour financer le projet de séjour au ski pour ses élèves, il présentera son demi-tour du monde à vélo à 19h au cinéma Le Studio. « Le film raconte mon parcours à vélo de la France au Vietnam, après une grande traversée hivernale de l’Europe et de nombreuses péripéties jusqu’à la Turquie et la Géorgie en passant par l’Inde, le Népal, la Thaïlande ou encore le Laos. Cela représente six mois en autonomie complète, en bivouac sauvage et c’est l’occasion de découvrir les climats, les civilisations, les religions, les richesses qui font de notre monde cet univers merveilleux. Et le vélo est parfait pour cela car on est plus facilement au contact des gens, de la nature, on peut se retrouver dans des petits endroits, de petits chemins inaccessibles en voiture. C’est une façon d’être à l’intérieur d’un paysage. On ne fait pas que le traverser, on en fait partie». Quant à son beau projet de ce début de 2024, il consiste à emmener durant une semaine 43 élèves du lycée Scamaroni à la station de ski des Orres, dans les Hautes-Alpes. « Ce sera pour eux l’occasion de découvrir cette région de montagne et de nouvelles activités physiques ».