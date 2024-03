Bastia : Un "corps partiellement calciné" découvert sur la plage de l'Arinella

"A ce stade, les causes du décès sont encore indéterminées et sont dans l'attente des constatations sur place et médico-légales", a déclaré à le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, qui a confié l'enquête à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Haute-Corse.

Cette macabre découverte a eu lieu "en début de soirée" sur la plage de l'Arinella, la grande plage de Bastia, a précisé le procureur.