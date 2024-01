Bastia : Un concert solidaire pour le Secours Catholique

Ce samedi 13 janvier, une dizaine d'artistes insulaires, dont Eppò, L'Archetti Bastiacci, Marie-Ange Geronimi, E Candid'elle, Noël Vesperini, Henri Olmeta et Thomas Bronzini, Hubert Tempête, Doria Ousset, Daniel Vincensini et I Campagnoli, se relaieront sur la scène de l'Alb'Oru à Bastia pour une soirée placée sous le signe de la solidarité en musique.



L'entrée est libre avec une participation au chapeau, offrant ainsi à tous l'opportunité d'assister à ce concert caritatif. Les fonds collectés seront dédiés aux actions du Secours Catholique en Corse. "Nous avons choisi cette option pour pouvoir donner à chacun la possibilité de venir assister à un concert, ce qui d'habitude reste inaccessible pour beaucoup. L'argent récolté servira à nos actions sur le territoire corse", explique l'organisation.



Ne manquez pas cette soirée alliant musique et solidarité, contribuant ainsi aux actions du Secours Catholique en Corse.



Une petite restauration sera également disponible sur place pour agrémenter cette belle soirée.