Bastia : Un colloque sur les Canti corsi dans l’histoire de Niccolò Tommaseo

« Nous réunissons ce jour-là, une dizaine de chercheurs qui croiseront les points de vue de diverses disciplines afin de réévaluer ce que le patrimoine ethnopoétique, linguistique et musical de la Corse doit à Niccolò Tommaseo, cet esprit libre et engagé » explique Linda Piazza, directrice de la bibliothèque. Niccolò Tommaseo, né le 9 octobre 1802 à Šibenik (à l'époque Sebenico), mort le 1er mai 1874 à Florence, fut exilé à Bastia durant l’hiver 1838-39, comme tant d’autres réfugiés politiques à l’aube du Risorgimento. « Niccolò Tommaseo n’y a pas seulement consolidé son amitié littéraire avec Salvatore Viale, il a aussi marqué l’histoire de la Corse en la reliant à l’histoire culturelle de la Grèce et de ses deux patries, la Toscane et la Dalmatie, alors appelée Illyrie). En publiant à Venise en 1841 les Canti popolari toscani, corsi, illirici, greci, il fut un des premiers à permettre la reconnaissance internationale des « chants populaires de l’île de Corse » qui étaient alors marqués par leur grande diversité. Ses Canti corsi firent date car ils associaient dans une « variété harmonieuse » la poésie populaire, qui chantait la mort et la vie quotidienne, à l’héroïsme épique, à la nouvelle historique et à la sagesse intemporelle des proverbes. Le tout étant lié par un commentaire qui visait à connecter le chant poétique à l’itinéraire intellectuel d’une génération de lettrés européens qui pensaient que la Corse avait un rôle à jouer dans la construction d’une unité géopolitique méditerranéenne rêvée, capable d’accorder le présent, le passé et le futur ».



Le programme du colloque (entrée libre)

Matinée : Tommaseo et la Corse

Modérateur : Jacques Thiers

9h : Accueil par Linda Piazza et Philippe Peretti, adjoint au maire de Bastia, délégué au patrimoine.

9h30 : Annalisa Nesi, I Canti Corsi di Niccolò Tommaseo: leggere, rileggere, scavare

10h : Françoise Graziani, Interrogations de Tommaseo sur « l’absence de poésie historique » en Corse

11h : Philippe Salort, L'héritage des Canti Corsi : évolution de la tradition musicale des voceri

11h30 : Anna Giaufret, Le Dizionario della lingua italiana de Tommaseo : un outil pour la compréhension et l’interprétation de textes écrits en Corse ?



Après-midi : Contextes européens

Modérateur : Antoine-Marie Graziani

14h : Marco Cini, Letteratura nazionale civile e indipendenza italiana. Tommaseo, Pasquale Paoli e il Risorgimento

14h3 : Giovanni Kezich, Tommaseo e la chimera dalmata

15h30 : Francis Beretti, A propos d'une ballade serbo-croate qui inspira Tommaseo

16h : Aurélie Gendrat-Claudel, « Ces poésies, il était temps de les rassembler ». La réception de Tommaseo folkloriste en France

16h30 : Table ronde conclusive