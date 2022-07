Bastia : Un bon bilan pour la 1ère année du centre social François Marchetti

Ce centre social a été créé dans le quartier de Paese Novu au début des années 80 par le directeur de l’époque de la Caisse d’Allocation de la Haute-Corse, François Marchetti. Une réussite. Il y a un an, la CAF passait le relais à la mairie de Bastia. Le centre social est ainsi géré aujourd’hui par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville qui proposent des actions autour de trois types de population les mineurs au travers de divers ateliers : sportifs, culturels, numériques, ludiques, festifs, créatifs, éducatifs…, les jeunes : le Centre social a vocation à devenir un lieu de vie pour les jeunes des quartiers en proposant un accueil hors temps formel en s’adaptant à leurs besoins et à leurs modes de vie et les es adultes et les séniors à travers des activités sport et bien être et des activités culturelles.​Ce mercredi était donc jour de fête avec les habitants du quartier : Tournoi d’échecs, danse, gym, expositions, démonstrations de vannerie et animation musicale en présence, tout un symbole, de Françoise Marchetti, la veuve de celui par qui tout a commencé !