Bastia : Un atelier culinaire interculturel réussi

Portée par Soumia Chakroune, l'association « Femmes Méditerranéennes Unies » a pour but de créer un lien entre les femmes de l'île, qu'elles soient françaises, corses, italiennes, portugaises, espagnoles, marocaines, algériennes ou tunisiennes. Après une première manifestation organisée le 4 mars dernier à la salle polyvalente de Lupino, vendredi dernier l'association a organisé son premier atelier de cuisine au centre social François Marchetti à Paese Novu. Lors de ce rendez-vous les participantes ont élaboré des Chabakia, des gâteaux à base de graines de sésame, de miel et d'amandes qui se mangent avec la soupe marocaine durant le Ramadan.



« Nous avons passé une convention avec le Centre Communal d’Actions Sociales de la mairie pour que l’on puisse disposer des installations de la cuisine sociale » explique Soumia Chakroune. « Nous pourrons y tenir des ateliers culinaires qui participeront à la promotion des différentes cultures méditerranéennes. Ces ateliers se veulent être un lien social d’intégration, un moment d’échanges et de partages. Ces ateliers auront lieu tous les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois de 14h30 à 16h30. Ainsi les prochains ateliers, après le Ramadan, seront dédiés à la bolognaise italienne puis les frappes corses, les raviolis, le coucous ».