Bastia : Un « Muséum d’histoire surnaturelle » au lycée de Montesoro

« L’idée de ce Muséum permet de conjuguer la question de la représentation d’un bestiaire imaginaire imprégné des problématiques de notre époque et d’une présentation à travers un dispositif muséal classique dans l’enceinte du lycée » explique Beatrice Tozzi, professeur d’arts plastiques et référente culture à Paul Vincensini.Ce projet initié en septembre 2021 se décomposait en trois volets : un portait d’un aïeul surnaturel hybride pour les élèves de seconde, la conception d’un bestiaire de créatures inconnues pour les élèves de première et pour les Terminales, l'adaptation animale à l’anthropocène avec des créatures hybrides constituées de matière organique et d’objets créés par l’homme. « Un projet transversal Arts Plastiques/Sciences pour une quarantaine d’élèves de Seconde à Terminale » ajoute B. Tozzi. «Un projet d’autant mieux réalisé que nous avons reçu un grand soutien du proviseur Pascal Tabanelli et des professeurs de sciences s’intéressant à l’art. Il faut savoir que les sciences sont l’ADN de l’établissement. Un projet en liaison avec leur programme et pour démontrer aussi que l’art n’est pas étranger aux sciences. Par ailleurs les Terminales ont travaillé leur thème des animaux dont certains en voie de disparition et l’aspect interstellaire à partir d’une exposition du FRAC en décembre 2021 ».Tous les élèves ont aussi collaboré à la création de « L’Arachno’soro » (nom, clin d’œil à Montesoro, trouvé par Estelle Albertini en classe de Terminale), une énorme araignée en papier maché qui loge dans le patio du lycée. Une réalisation inspirée de la célèbre araignée de métal imaginée par la plasticienne franco-américaine Louise Bourgeois et présente dans de nombreuses villes comme Londres, Ottawa, Bilbao, Tokyo.Au total 16 portraits d’animaux ont été réalisés (pieuvre, papillon, boto, ours Grizzly, éléphant de Sahara, harfang des neiges, panda roux, requin blanc, lion panthera, panthère noire …), 20 portraits d’aïeux, en liaison avec la généalogie, et cette araignée géante.A voir sur le Padlet