Bastia : Six personnes présentées à la justice pour trafic de stupéfiants

C’est une découverte de drogues fortuite faite par des policiers intervenant pour un différend familial à Bastia fin 2023 qui a permis d’aboutir à une importante opération visant un trafic de stupéfiants.



Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, indique ce vendredi que « six personnes dont quatre font l’objet de réquisitions du parquet aux fins de placement en détention provisoire, ont été déférées ce jour pour être mises en examen ».



Mardi dernier, huit personnes avaient été interpellées dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 7 novembre 2023, des chefs « d’association de malfaiteurs, de trafic de produits stupéfiants, de blanchiment et non-justification de ressources par des personnes en relation habituelles avec les auteurs de ces infractions ». Conduites par la Division de la criminalité territoriale de DIPN de Haute-Corse avec le concours de la Brigade de Recherches et d’Intervention (BRI), de la Brigade Anti Criminalité (BAC) et de la cellule PIAC sur SIPJ de Haute-Corse, ces opérations ont en outre permis des saisies de « 9,45 kilogrammes de résine de cannabis, de 141 grammes de cocaïne, de 133,5 grammes d’herbe de cannabis ainsi que de numéraire et de 23 véhicules, dont 3 voitures, 2 jet-skis et plusieurs scooters et motos ».



« Les faits de trafic de produits stupéfiants, de blanchiment et d’association de malfaiteur en relation avec ces infractions sont punis de 10 années d’emprisonnement. Le délit de non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec les auteurs de trafic de produits stupéfiants est puni de 7 années d’emprisonnement », précise encore Jean-Philippe Navarre.