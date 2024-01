Bastia : « Scopre musica », le nouveau rendez-vous musical de la médiathèque Duriani

C’est la nouvelle et bonne idée de Jocelyne Casta, directrice des bibliothèques et médiathèques de la ville de Bastia : un rendez musical mensuel (gratuit !) avec la talentueuse pianiste Emmanuelle Mariini. « Chaque mois sera dédié à un thème différent, que ce soit pour les enfants ou les adultes » souligne E. Mariini. «Le but recherché est l’apprentissage ludique, accessible à tous, la vulgarisation de l’histoire de la musique, la découverte d’un compositeur, d’un courant de musique, des grands chefs-d’œuvre de la musique. Pour ce 1er rendez-vous de l’année j’aborderai le thème des oiseaux : comment a-t-on traité ce thème en musique du Moyen-Âge à nos jours ».



Pour cette 1ère de l’année, Emmanuelle Mariini nous invitera à écouter une « Symphonie des oiseaux ». La séance, environ 1h, alternera commentaires, extraits audio et vidéo sur grand écran, parfois en live avec Emmanuelle Mariini au piano. Au programme des extraits de : « Le chant des oiseaux » de Clément Janequin, compositeur de la première moitié du XVI e siècle, « Les 4 saisons » de Vivaldi, «Le lac des cygnes » de Tchaïkovski, «La flûte enchantée » de Mozart, « Le catalogue d’oiseaux » de d'Olivier Messiaen mais aussi « Miroir », musique électro-acoustique de Bernard Faure… «Lors de ce large panel d’œuvres et de musiques variées, pour tous les gouts, le fil conducteur sera les oiseaux » précise Emmanuelle qui proposera aussi un quizz et un moment d’échanges. Le second volet de « Scopre musica », en mars, sera consacré à la femme. Mais entre-temps, Emmanuelle Mariini distillera son savoir aux enfants, toujours le samedi et toujours à l’Alb’Oru. Après le « Carnaval des animaux » en octobre dernier, la virtuose du clavier noir et blanc invitera les enfants à la découverte de « Pierre et le loup », le 27 janvier à 10h. « Il s’agira là-aussi, lors de ces rendez-vous mensuels de faire découvrir l’histoire de la musique aux enfants ».