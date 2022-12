Bastia : Quel avenir pour le couvent San Francescu ?

Un lieu d’images

Le projet s’organise autour de trois axes. Le couvent abriterait « un lieu de création des images de demain à partir du patrimoine Corse et méditerranéen existant dans le domaine de l'art contemporain. Nous pourrions, par exemple, imaginer le transfert dans ce lieu du FRAC (Fonds régional d’art contemporain) di Corsica, qui, pour le moment, est à Corti. Comme celui du Centre méditerranéen de la Photographie dont le siège est à Ville di Petrabugnu, mais qui n’a pas aujourd’hui véritablement de lieu d’exposition, malgré une collection considérable. Egalement, un lieu de création autour du cinéma et de l'audiovisuel, un lieu d'image, de rayonnement et de création au service de la Corse et de la Méditerranée », indique Antonia Luciani. Ensuite, d’en faire également « un lieu de sensibilisation de recherche et d'hybridation des arts au service du renouvellement des esthétiques et des nouvelles pratiques de l'image autour de la culture corse et méditerranéenne ». Enfin, un lieu où « réinvestir les œuvres, les codes esthétiques et culturels corses et méditerranéens dans le cadre des pratiques émergentes et existantes de l'image comme la réalité virtuelle, les œuvres immersives, ou encore les jeux vidéo ».



Une livraison en 2028

Le marché, lancé en 2021, a été attribué en 2022 et l’ordre de service a été signé en mai dernier. « Une première phase de l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) a permis de bien définir le cadre de travail et de réflexion toujours à travers une vision transversale associant l’ensemble des acteurs concernés institutionnels et associatifs notamment. Une seconde phase, dont le rendu a été livré en novembre dernier, présente, à travers une approche programmatique, trois scénarii relatifs à la réhabilitation générale du site, la répartition des

espaces, mais également à l’accessibilité du site car les problématiques de stationnement et de circulation constituent une contrainte majeure », précise Antonia Luciani. Ces trois scénarii sont actuellement à l’étude. « Notre ambition est d’aboutir au programme définitif avant l’été 2023 ouvrant la voie à la mise en œuvre de la phase de conception puis de réalisation des travaux, notre objectif étant une livraison du projet de réhabilitation au plus tard en 2028, projet qui devra également respecter un équilibre financier tant au point de vue des coûts d’investissement que de fonctionnement ».



