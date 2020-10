Bastia : Quand mère et fille exposent leurs talents

Babeth Murati dessine et peint depuis toute petite. Une autodidacte qui n’a jamais de cours. Ses doigts glissent tout seuls sur la toile ou le papier canson. Ses outils ? Le feutre à pointe fine, le crayon gris, l’encre de chine. «C’est la nuit que j’exerce ma passion » explique Babeth.

«Quand je commence un dessin, je ne sais jamais où cela va m’amener. Je laisse libre cours à ma fantaisie, à mon inspiration. C’est mon inconscient qui parle». Les traits sont fins, les motifs fouillés, les portraits ciselés. Le tout est harmonieux. Et cette 1ère exposition pour elle, est l’occasion de rencontres, de partages. Babeth aime ça. Quant à Pauline, 24 ans, après une licence en droit obtenue à Corte, elle est actuellement étudiante en « graphisme de mode et design » à Montpellier. Et c’est à travers l’objectif d’un appareil photo que son talent ressort. Beaucoup de portraits, surtout en noir et blanc. Cette passion pour la photo la tient depuis longtemps mais a explosé lorsque pour ses 20 ans elle a reçu en cadeau un magnifique appareil photo. Une belle expo à voir (entrée gratuite) au 45 Bd Graziani à Bastia.