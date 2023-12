Bastia : Quand la Galerie Noir et Blanc se pare pour les fêtes

« La Galerie Noir et Blanc de Bastia* nous offre une nouvelle exploration » souligne l’écrivain Denis Filippi, présent au vernissage. « Du fond de nous-même comme souvent avec l’Art vers les hauteurs vertigineuses, comme souvent avec la passion. Les deux sont-ils d’ailleurs dissociables ? Je ne pense pas ».

Dans une des salles de la Galerie de la place du marché de Bastia : José Pini. «Si vous êtes profane en sculpture, votre subconscient vous piquera en vous envoyant des images des créations de José Pini que vous avez vues toute votre vie en passant devant le port de Taverna par exemple » poursuit Denis Filippi «L’artiste de Penta-di-Casinca propose justement une exploration en profondeur. Plomb, colle et pigments se mêlent pour sceller ad vitam aeternam ses tableaux-relief, pour s’enraciner, pour s’ancrer dans son propre moi, dans sa propre histoire »

Denis Filippi nous convie ensuite à la découverte de Claudia Battesti. «Des racines, nos yeux vont se diriger vers le ciel avec les mégalopoles de Claudia Battesti. Le présent avec ses tours modernes, le passé avec ses immeubles anciens et son linge étendu aux fenêtres. Des palmiers, des statues, des échelles… L’exposition prend de la hauteur car l’artiste aime le mouvement et il se ressent dans la multitude de couleurs et son goût prononcé pour le rythme et les combinaisons architecturales. Nous pénétrons dans ce processus d’évolution, la vie bouge, l’homme se transforme. Les villes changent et bouillonnent d’énergie à l’instar de ces mégalopoles asiatiques que l’artiste aime tant ».

Notre 3ème artiste n’est autre que Toni Casalonga. « Avec Toni et sa Metabolia, il encore question d’énergie et de mutation » indique notre guide. «La métabole est cette transformation lente et progressive et l’artiste nous propose une actualisation des « Douze Travaux d’Hercule ». Véritable lien entre passé et présent, puisant dans les racines mythologiques, Toni Casalonga nous offre le fruit d’une évolution afin d’exprimer les difficultés et angoisses de la société moderne. Défis politiques et sociétaux essentiels on y découvre ses métamorphoses au travers de « bouclier anti-missile » ; « agriculture industrielle » ; « traitement des déchets » ou encore de « la finance ». Autant de problématiques livrées comme des messages à des fins de prises de conscience ».



*Galerie Noir et Blanc – Place du Marché.

Jusqu’au 9 janvier 2024