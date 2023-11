Bastia : Prévert, Dubillard, Taubira, Renaud au programme de « Une goutte d’eau dans l’amère »

« Cette nouvelle pièce aborde beaucoup de sujets très sérieux comme le harcèlement, la guerre, les tracasseries administratives, des sujets d’actualité hélas mais qui sont aussi déjà ancrés dans l’histoire passée et c’est un peu ça qu’on illustre dans cette pièce » explique Hélène Tabbah, auteure, metteure en scène et responsable de la troupe CASTA . « On essaye quand même d’y ajouter un peu de douceur, une goutte d’eau dans l’amère comme l’indique le titre du spectacle, quelque chose qui rend quand même le propos plus léger. Mais c’est vrai que c’est un spectacle avec un contenu assez intense ».



C.A.S.T.A. nous propose un regard sur le monde entre hier et demain, entre poésie et humour, entre la violence des mots et des maux et la douceur des mélodies. Sur scène, outre Hélène Tabbah, les habitués de la troupe : Luce, Nenou, Fanny, Philomena, Marlène, Isabelle et la danseuse et chorégraphe Emmanuelle Alberti-Leroux de la compagnie UCIM. « C’est une création dans la composition du spectacle mais les textes, comme j’ai l’habitude de fonctionner, proviennent de différents auteurs. Des textes ou des chansons et il y aussi de la danse ». Une belle mise en scène, une belle interprétation, de beaux textes puisés dans les œuvres de Prévert, Dubillard, Taubira, Pirette et des chansons de Renaud ou de Téléphone !