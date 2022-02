Bastia : OpraVentura, une formation pour familiariser les jeunes aux métiers de l’audiovisuel

Semaine 1

Etape de la Conception : de quoi on parle concrètement, comment ça marche, constitution des équipes, création d’une charte autour des sujets, écriture et rigueur de la planification.

Semaine 2

Technique et Gestion de projet et des divers éléments qui le composent avec planification. Prise en main du matériel.

Semaine 3

Action Expérimentation Live, exécution et mise en œuvre du projet et gestion des taches, utilisation des outils d’enregistrement du son et de l’image, micros, caméras, drones, téléphones portables, go pro …)

Semaine 4

Post production – phase stratégique de clôture, On regarde ce qu’on a tourné, ce qui manque, tri et retouches, effets spéciaux, filtres, et artifices …

​Semaine 5

Clôture avec habillage sonore et mixage découverte des différentes méthodes et synchronisation du son aux images, gestion du rythme et de l’impact émotionnel.

Semaine 6

Challenge sujet personnel avec tutorat individualisé. 4 jours pour créer une production en reprenant ce qui a été appris.