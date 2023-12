Bastia : « Mi'llu », un spectacle de marionnettes pour Noël

«Ce spectacle de marionnettes est né d’un atelier d’écriture qu’on a fait avec Nathalie Innocenzi à la maison de retraite Casa Serena, un atelier d’écriture commandé par l’ARS dans le cadre des projets culture santé, avec le concours de la CdC » explique Lucille Delanne de la Compagnie 1er acte qui met en scène le spectacle. «Les marionnettes et le texte ont été créés par les mamies et on a joué ce spectacle, destiné aux tout-petits, à la pouponnière de Bastia. On s’est dit que c’était trop dommage d’arrêter l’aventure et avec Nathalie qui est comédienne aussi on a un peu retravaillé le texte pour donner une 2ème et une 3ème vie au spectacle. ».



« Mi’llu, Milou n’écoute rien » est un spectacle très jeune public, pour des enfants à partir de deux ans et jusqu’à 6 ans. «La volonté des personnes âgées était de faire un spectacle simple sur le thème l’obéissance » explique Nathalie Innocenzi. «C’est une sorte de petit chaperon rouge et ce qui se passe quand on n’écoute pas sa maman »

Ce spectacle sera donné au tout mignon « Club de l’Opéra », rue César Campinchi à Bastia les 16, 17 et 20 décembre à raison de 6 représentations (durée environ 20 minutes) par jour à 9h, 10h,11h, 13h, 14h et 15h. (Réservation au 06.61.96.48.40)

« Après ces représentations, le spectacle sera entre les mains des mamies qui seront alors à même de le jouer » conclut Lucille Delanne.