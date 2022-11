Bastia : Meeting de rentrée pour une soixantaine d'athlètes de l’AJB

Une bonne soixantaine d’athlètes, des poussins aux seniors, avait répondu présent dont une très grande majorité du club organisateur. Au programme dès 13h les sprints des 50 m, 120 et 200 m et les lancers de poids, javelots et disques, les sauts en longueur et triple saut. Suivirent les courses de haies et les longues distances pour terminer. Un programme qui devait être boosté sur la fin en raison de la tombée de la nuit et d’une incompréhension entre organisateurs et gestionnaires des lieux sur les horaires.



Ce meeting était rehaussé par la participation de l’étoile montante de l’athlétisme insulaire le cadet de l’AJB : Kamel El Azouzi. Il y a 15 jours, au meeting organisé par le Cercle Athlétique Bastiais, le jeune homme de 16 ans, lycéen en 1ère à Montesoro, entrainé par Pierre Bartoli, avait pulvérisé le record de Corse du 2000 mètres en 5 minutes et 36 secondes (contre 6 minutes et 7 secondes en 1997). Un temps qui écrasait non seulement les records cadet, junior, espoir mais aussi senior de la distance et datant pour ce dernier de 1984 (5 minutes et 41 secondes). Enorme exploit donc du protégé de Pierre Bartoli.





Ce dimanche, on entendait Kamel sur le 1500 m mais les circonstances ont fait qu’il n’a pu battre son record personnel sur la distance. On le retrouvera sur le cross à la fin de ce mois. « J’ai débuté l’athlétisme à 5 ans car j’aimais courir, sauter, lancer » explique Kamel . « Jusqu’en minime j’ai conjugué les disciplines du triathlon puis en cadet je me suis spécialisé dans la course et le demi-fond. Avec l’aide de Pierre Bartoli j’ai très vite progressé ».

Ses prochains objectifs : battre le record des 800 et 1500 m puis bien préparer les championnats de France cadets du mois de juillet 2023 sur 1500 et 3000 mètres. On peut faire confiance à Pierre Bartoli pour qu’il soit prêt !