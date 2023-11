Bastia : Maison en feu sur la route du front de mer

Il était près de 19 heures lorsque la bâtisse située à proximité de la route de front de s'est embrasée, pour des raisons que l'on ignore, ce dimanche après-midi à Bastia. Les flammes attisées par un vent violent soufflant en rafales se sont rapidement propagées à l'ensemble de la maison de 3 étages dont une partie s'est effondrée. Mais les secours importants mobilisés sur place n'ont eu à déplorer de blessés.

Seules deux personnes incommodées par les fumées ont été prises en charge par les pompiers et évacuées sur le centre hospitalier. Plus d'une vingtaine de pompiers et de gros moyens ont été mobilisés sur les lieux.