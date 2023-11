Bastia : Les «récollections » du Père Georges Nicoli

- En quoi ces soirées « Récollections » consistent-elles ?

- Les Récollections sont des sortes de petites retraites. Les gens sont invités à les suivre sur la base d’un enseignement, de la contemplation ou de la découverte d’un texte d’Evangile. Le principe c’est véritablement de sortir de l’ordinaire et de s’offrir un temps de réflexion, de prière et de contemplation sous le regard de Dieu, avec la parole de Dieu et en communauté, puisque c’est l’ensemble de la communauté paroissiale ou de la communauté chrétienne plus généralement qui est invité à prendre part à ses récollections. C’est finalement s’offrir un peu de temps pour le Seigneur et avec le Seigneur.



- Ça se passe sur une journée ?

- Ce sont des soirées, des soirées qui auront lieu à ND de Lourdes, le mercredi de 18 h à 20h. Le principe c’est, contrairement à d’autres Récollections qui durent parfois 2 jours, de donner des outils pour permettre aux chrétiens de pouvoir retourner chez eux et continuer la réflexion. On va commencer le 8 novembre avec le thème de la Toussaint. On va revisiter ce qu’est la Toussaint, d’une manière très générale, ce qu’est la Sainteté, qu’elle découle du baptême et donc repartir de l’identité baptismale, de l’identité de chrétien pour que les personnes puissent rentrer chez elles et se dire : Finalement je suis appelé à devenir un saint, avec la vraie définition du saint, et je vais mettre tout en œuvre dans ma vie pour pouvoir répondre à cet appel du Seigneur.



- Plusieurs thèmes suivront donc au fil des mercredis ?

- Oui. Le 8 novembre ce sera donc sur le thème de la Toussaint. Ensuite on a validé plusieurs thèmes jusqu’au 10 janvier. Le principe c’est de greffer la Récollection avec un temps liturgique qu’on aborde. C’était un peu compliqué ces jours-ci car la Toussaint tombait pendant les vacances scolaires avec beaucoup de gens partis dans les villages. Donc on en parlera après la fête de la Toussaint. Le thème suivant sera celui de la période qui précède Noël, le temps de l’Avent, puis le temps de Noël, donc de la nativité, puis le baptême de Jésus et notre baptême. Il y aura par la suite d’autres dates avec d’autres thèmes.



- Qui peut prendre part à ses Récollections ?

- Je serais tenté de dire tous ceux qui sont un peu curieux des choses de Dieu. Toutes les personnes qui ont besoin de recoller un peu les morceaux d’une vie qu’ils essayent de mener et l’idéal évangélique. On s’aperçoit qu’il y a parfois une distorsion, une distance qui s’installent et qu’on n’arrive pas à faire ce que le Seigneur nous demande et on se décourage un peu. Là, on se remet à l’écoute de la parole de Dieu, on revient véritablement aux fondamentaux, comme se dire « Qu’est-ce qu’être un être Saint ». On a l’impression qu’être un Saint c’est être parfait. Et je regarde ma vie, je m’aperçois que je ne le suis pas et que donc ce n’est pas pour moi. Or Jésus nous dit dans l’évangile : « Soyez saint comme votre père est saint ». Donc il faut à un moment donné reprendre cet appel au sérieux et redécouvrir qu’un chemin de sainteté c’est aussi accepter ses faiblesses, sa fragilité, son péché et demander au Seigneur ce qu’on appelle la Grâce en théologie, pour nous permettre justement de dépasser ces limites là. Donc on se réapproprie la dimension théologique spirituelle de l’église et de l’évangile et on essaye ensuite de le rendre avec une dimension pragmatique. On se dit : « Je rentre chez moi et je prends cet appel au sérieux ».



- Dans quel état d’esprit doit-on venir à ces Récollections ?

- Il y pas d’état d’esprit prérequis. C’est surtout un désir de curiosité des choses de Dieu, se dire: « Je reviens, je suis au milieu de paroissiens qui ont peut-être plus l’habitude que moi de fréquenter l’église, d’autres qui sont comme moi ou plus éloignés encore ». L’important c’est d’être tous ensemble, de former une véritable communauté qui recherche, à travers l’enseignement de l’église que je vais essayer de transmettre, et à travers les écrits, ce que le Seigneur veut pour l’église. Dans l’idéal c’est se poser la question : « Pour moi, comment ça résonne dans la vie de tous les jours ? ». L’enseignement sera le plus large possible, pour toucher le plus de situations possibles et pour que chacun puisse retenir ne serait-ce qu’une parole qui lui permette de vivre les choses autrement.